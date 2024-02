Reliance Worldwideration Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der sich dazu eignet, Aussagen darüber zu treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Reliance Worldwide-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 20, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 45,93, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse wird auch der gleitende Durchschnitt als Trendindikator betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt für die Reliance Worldwide-Aktie 4,03 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 4,47 AUD liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,25 AUD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs darüber, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Reliance Worldwide war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch das Stimmungsbarometer zeigt vorwiegend positive Themen, was die positive Einschätzung der Aktie weiter unterstützt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich jedoch eine eher neutrale Haltung der Marktteilnehmer, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Reliance Worldwide-Aktie daher aufgrund der verschiedenen Analysen und Indikatoren mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.