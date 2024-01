Reliance Infrastructure Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Reliance Infrastructure hat derzeit einen RSI von 18,01, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 15,74 und bestätigt die "gute" Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich für Reliance Infrastructure in den letzten Wochen kaum eine Veränderung. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb die Diskussionsstärke ebenfalls als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "neutral" Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Reliance Infrastructure-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 31,2 INR liegt. Der letzte Schlusskurs (231,55 INR) weicht somit um +642,15 Prozent ab, was einer "guten" Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (93,6 INR) liegt mit dem letzten Schlusskurs um +147,38 Prozent darüber, was zu einem weiteren "guten" Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat Reliance Infrastructure mit einer Rendite von 327,23 Prozent eine deutlich bessere Entwicklung gezeigt. In der "Stromversorger"-Branche liegt die mittlere Rendite bei 0 Prozent, wodurch die starke Performance von Reliance Infrastructure zu einem "guten" Rating in dieser Kategorie führt.