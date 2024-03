Die Relay Therapeutics Inc-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Relay Therapeutics von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit vier "Gut"-, null "Neutral"- und null "Schlecht"-Einstufungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Relay Therapeutics für den letzten Monat, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 38 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 404,65 Prozent bedeutet.

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von Relay Therapeutics basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion weitgehend neutral. An zwei Tagen war die Stimmung positiv, und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt vier Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Relay Therapeutics bei 9,87 USD verläuft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs bei 7,53 USD liegt und einen Abstand von -23,71 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 9,55 USD und einer aktuellen Differenz von -21,15 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der Relay Therapeutics liegt bei 69,28, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.