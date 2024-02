Relay Therapeutics Inc Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die technische Analyse von Relay Therapeutics-Aktien zeigt, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt bei 10,06 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,67 USD deutlich darüber liegt. Dies ergibt eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 10,21 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Relay Therapeutics basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 4 Mal eine "Gut"-Bewertung für Relay Therapeutics abgegeben, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Gut" eingestuft. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 256,14 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 38 USD, was zu einer weiteren "Gut"-Einschätzung führt.

Die Anlegerstimmung zeigt sich neutral, mit einigen positiven Themen in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für Relay Therapeutics führt. Die Diskussionsintensität im Netz ist erhöht, und die Rate der Stimmungsänderung ist positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Relay Therapeutics sowohl von Analysten als auch von Anlegern eine positive Bewertung, was auf eine vielversprechende Zukunft für das Unternehmen hindeutet.

Relay Therapeutics Inc kaufen, halten oder verkaufen?

