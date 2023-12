Relay Therapeutics Inc Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Das Anleger-Sentiment für Relay Therapeutics war in den letzten zwei Wochen besonders positiv. An sechs Tagen war die Stimmung grün, und negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich die Anleger ebenfalls vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit bekommt Relay Therapeutics insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 Bewertungen für die Relay Therapeutics-Aktie abgegeben, von denen 6 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Daher ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Aktie. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 34,67 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 201,97 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 11,48 USD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung und insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Einblicke in die Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse zeigte Relay Therapeutics interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit ergibt sich eine Gesamteinstufung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- und 200-Tages-Durchschnitt positiv sind. Der längerfristige Durchschnitt beträgt 10,92 USD, während der kurzfristige bei 8,26 USD liegt. Beide Werte liegen über dem letzten Schlusskurs von 11,48 USD, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.