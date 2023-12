Relay Therapeutics Inc Aktie: Sensationelle Entwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems":

Die letzten zwölf Monate haben gezeigt, dass Analysten Relay Therapeutics insgesamt positiv bewerten. Von insgesamt 6 Bewertungen entfielen 6 auf "Gut" und 0 auf "Neutral" oder "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 34,67 USD, was einem potenziellen Anstieg um 205,97 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 11,33 USD entspricht. Daher wird die Aktie von Analysten insgesamt mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Relay Therapeutics-Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis als "überverkauft" gilt. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 20 und der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 22,6, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Relay Therapeutics. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge deutet jedoch darauf hin, dass das Interesse der Anleger an Relay Therapeutics abnimmt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse der Relay Therapeutics-Aktie anhand der trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 10,87 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,43 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Relay Therapeutics auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

