Relaunch satellite: Die Profi-Zweitnummer

Düsseldorf (ots) -Die Telefonie-App satellite kündigt eine bedeutende Neuausrichtung an. Nach fünf erfolgreichen Jahren auf dem Markt fokussiert sich satellite zukünftig darauf, die professionelle Telefonielösung für Solo-Selbständige und Teams zu werden.Das fünfjährige Bestehen von satellite markiert einen strategischen Schwenk. Der Fokus liegt in Zukunft auf der Nutzung als Zweitnummer für professionelle Telefonie auf dem Smartphone.Als vollwertige Mobilfunkalternative richtete sich satellite bisher an alle privaten und geschäftlichen Mobilfunknutzer:innen in Deutschland. Mit der Neuausrichtung konzentriert sich satellite ab jetzt auf all jene Nutzer:innen, die neben ihrer vorhandenen Telefonie zusätzlich eine unabhängige Zweitnummer benötigen. Zum Beispiel als Hotline für ihr Start-Up, Kontaktnummer im Nebenjob oder als Vereinsnummer in der Freizeit. Der nächste App-Release am 14. Dezember enthält bereits eine überarbeitete Inbox, mit der vor allem Teams Rückrufe besser organisieren können. Geplant sind weitere Kollaborationsfeatures wie die Integration von CRMs, Chat, Single-Sign-On, ein Web-Dashboard und vieles mehr.Gründe für den Neustart"Mit satellite Business bieten wir seit einem Jahr bereits eine flexible Business-Lösung als Ersatz für klassische Telefonanlagen", sagt Co-Founder Marcel Mellor. "Nach einer intensiven Analyse des Nutzungsverhaltens unserer User haben wir festgestellt, dass auch unter den mehr als 500.000 Nutzer:innen von satellite Free sehr viele ihre satellite Nummer für professionelle Zwecke einsetzen. Daher stellen wir diesen Anwendungsfall ab jetzt in den Mittelpunkt unserer Bemühungen."Keine Nachteile für Bestandskund:innenDie Neuausrichtung hat für Bestandskund:innen nur geringe Auswirkungen. Die Bedienoberfläche wird sich teilweise ändern, aber die Grundfunktionen bleiben erhalten. Die professionelle Nutzung von satellite wird durch zusätzliche Features in der App möglich gemacht, die in der Free-Version kostenfrei sind. satellite bleibt wie bisher ein Freemium-Angebot mit 100 Freiminuten für alle und zusätzlichen Team-Features bei satellite Business.Über satellitesatellite ist ein innovativer Telefonie-Service aus Düsseldorf. Als Inhouse-Startup des VoIP-Pioniers sipgate hat satellite es sich zur Aufgabe gemacht, Mobilfunk in Deutschland neu zu denken und mit etablierten Restriktionen zu brechen. Der Service ist unabhängig von Providern und kann als App parallel auf mehreren Geräten installiert werden. satellite läuft ab iOS 15 und ab Android 6.