Rekordernte: 99 100 Tonnen Speisekürbisse im Jahr 2021 in Deutschland geerntet / Anbaufläche binnen zehn Jahren fast verdoppelt

WIESBADEN (ots) -Herbstzeit ist Kürbiszeit. Ob in Suppen, als Auflauf oder Halloween-Dekoration: Die orangefarbenen Früchte erleben einen anhaltenden Boom. 99 100 Tonnen Speisekürbisse wurden im Jahr 2021 in Deutschland geerntet - das waren 14,0 % mehr als im Vorjahr. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, lag die Erntemenge damit auf dem höchsten Wert seit dem Jahr 2006, in dem die Erntemengen von Speisekürbissen erstmals erfasst wurden. Betrachtet man die Veränderung in den vergangenen zehn Jahren, so stieg die geerntete Menge gegenüber dem Jahr 2012 (69 000 Tonnen) um 43,6 % und gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2017 (92 200 Tonnen) um 7,4 %.Anbaufläche binnen zehn Jahren fast verdoppeltNicht nur in Haus und Küche, sondern auch auf den heimischen Feldern breitet sich der Speisekürbis immer mehr aus: 2021 wurden im Freiland auf gut 4 800 Hektar Kürbisse angebaut. Das entspricht der Größe von etwa 6 800 Fußballfeldern. Die Anbaufläche hat sich damit binnen zehn Jahren fast verdoppelt (+88 %): Im Jahr 2012 wurden noch auf 2 600 Hektar Kürbisse angebaut.Methodische Hinweise:Bei der Umrechnung von Hektar in Fußballfeldern sind wir von einem Fußballfeld einer Größe von 68 Meter mal 105 Meter ausgegangen.Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.