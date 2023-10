Rekordergebnis voraus und 10 % mehr Dividende: Ist diese Aktie auf Jahrestiefststand etwa die Top-Dow-Jones-Turnaround-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Seit einigen Wochen geht es an den Börsen nun schon wieder relativ turbulent zu. Aber genau in solchen Zeiten bieten sich nicht selten Gelegenheiten, die es nicht allzu häufig gibt. Denn manchmal kommen hier auch die Aktien von Unternehmen unter die Räder, welche gemeinhin als besonders sicher gelten.

Derzeit hat es mit den Anteilsscheinen von McDonald’s (WKN: 856958) eine Aktie getroffen, bei der es nicht allzu häufig zu einer Korrektur dieser Größenordnung kommt. Grund genug, uns einmal anzuschauen, ob es sich hier nicht eventuell um eine tolle Turnaround-Chance handelt. Folgendes könnte meiner Ansicht nach dafürsprechen.

Fundamental äußerst Margenstark

Der Fast-Food-Riese McDonald’s kann ganz traditionell mit relativ hohen Margen glänzen. Allein für die letzten fünf Jahren weist die durchschnittliche Nettomarge einen Wert von 27,7 % auf. Aber es sieht danach aus, dass man im laufenden Jahr hier noch einen weiteren Anstieg erleben wird.

Doch wie konnte es McDonald’s in dem derzeitigen inflationären Umfeld gelingen, sich hier weiter zu verbessern? Die Antwort ist relativ simpel. Die Fast-Food-Kette hat nämlich ihre Preise stärker erhöht als erforderlich gewesen wäre, um die Inflation auszugleichen. Dennoch sind die Kunden McDonald’s treu geblieben. Was letztendlich zu steigenden Umsätzen je Filiale und schließlich auch zu höheren Margen geführt hat.

Bereits in den ersten beiden Quartalen konnte man dies an Umsatz- und Gewinnsteigerungen überdeutlich ablesen. Unterm Strich sahen wir so im ersten Halbjahr einen Umsatzanstieg von 9 %. Und der Nettogewinn hat sich gegenüber dem Vergleichszeitraum sogar um stolze 79 % (!) erhöht. Womit wir für die ersten sechs Monate des Jahres eine Nettomarge von 33,18 % ablesen können.

Überzeugender Ausblick und Dividendenanhebung

Aufgrund der oben genannten Daten ist zu vermuten, dass McDonald’s auch für das Gesamtjahr mit tollen Ergebnissen glänzen kann. Die Experten von MarketScreener gehen beispielsweise für 2023 von einem Nettogewinn von 8,33 Mrd. US-Dollar und damit einem Rekordergebnis aus. Und auch die nächsten zwei Jahre soll sich sowohl der Umsatz als auch das Nettoergebnis auf weitere Bestmarken erhöhen.

Bereits im September ist zudem bekannt geworden, dass der Fast-Food-Gigant zumindest in den USA die Gebühren für seine Franchisenehmer anheben möchte. Von 4 auf 5 % sollen die Anteile steigen, die McDonald’s vom Umsatz des jeweiligen Betreibers erhält. Allerdings gilt dies nur für ab dem 01.01.2024 neu eröffnete Geschäfte.

Bei den relativ guten Aussichten ist es nicht verwunderlich, dass auch die Dividende ein weiteres Mal angehoben wurde. Schon im Dezember soll die Quartalsausschüttung um 10 % ansteigen. Somit fließen dann statt 1,52 US-Dollar nun 1,67 US-Dollar je Aktie in die Taschen der Investoren. In den letzten zehn Jahren ist die Gewinnbeteiligung übrigens insgesamt um 106 % nach oben geklettert.

Wann startet die Aktie wieder durch?

Trotz der vielen positiven Aspekte ist auch die Aktie von McDonald’s in den diesjährigen herbstlichen Abwärtsstrudel geraten. Nachdem sie am 30.06.2023 mit 298,41 US-Dollar ein neues Allzeithoch markiert hatte, notiert sie auf ihrem aktuellen Kursniveau von 248,22 US-Dollar (06.10.2023) mittlerweile fast 17 % darunter. Was gleichzeitig ihren Jahrestiefststand bedeutet.

Der Vollständigkeit halber möchte ich noch zwei für viele Anleger wichtige Kennzahlen benennen. Da wäre zum einen das KGV, welches bezogen auf den erwarteten Gewinn 2023 bei einem Wert von 21,8 angesiedelt ist. Und durch den gedrückten Kurs erhalten zumindest Neueinsteiger aktuell eine anfängliche Dividendenrendite von 2,69 %.

Wie wir also erkennen können, passt die derzeitige Kursentwicklung mit den Geschäftsergebnissen sowie dem starken Ausblick nicht zusammen. Die McDonald’s-Aktie sollte meines Erachtens also durchaus das Potenzial aufweisen, früher oder später einen Turnaround hinzulegen und auf ihren Erfolgspfad zurückzukehren.

Wer diese Chance wahrnehmen möchte, sollte sich vor Augen halten, dass er mit McDonald’s nicht nur auf eine Aktie mit viel Kursfantasie, sondern auch auf ein Papier mit womöglich weiterem exzellenten Dividendenwachstum setzt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich könnte dies nach einer äußerst attraktiven Kombination aussehen.

