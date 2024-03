Rekor Systems wird immer uninteressanter …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Rekor wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass Rekor als überkauft eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" bewertet, da es weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Nur an einem Tag war die Stimmung neutral, an den anderen 13 Tagen überwiegend positiv. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Rekor bei 2,79 USD, während die Aktie selbst bei 2,09 USD notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt -25,09 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 2,88 USD, was zu einer weiteren Bewertung von "Schlecht" mit einem Abstand von -27,43 Prozent führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die technische Analyse als "Schlecht" eingestuft.

Die Analysten haben die Aktie der Rekor in den letzten zwölf Monaten mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 0 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -100 Prozent führt und somit die Gesamteinschätzung der Analysten als "Schlecht" ergibt.