Reko Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Aktienkurs von Reko hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,9 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Maschinen" im Durchschnitt um 5,83 Prozent gestiegen, was für Reko eine Underperformance von -0,93 Prozent bedeutet. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 2,68 Prozent im letzten Jahr, wobei Reko 2,22 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält Reko in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Reko zeigt der RSI7 aktuell 66,67 Punkte an, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 39,58, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Somit erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Internet wurde bei Reko eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Reko mit 33,18 eine 13-prozentige Überbewertung im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Maschinen" auf, was auf eine Unterbewertung hinweist. Daher erhält Reko aus fundamentaler Perspektive die Einstufung "Schlecht".