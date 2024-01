Reklaim Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

In den letzten Wochen gab es bei Reklaim keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Die Einschätzung basiert auf der Auswertung von Meinungen in den sozialen Medien. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Reklaim derzeit bei 0,06 CAD verzeichnet. Das entspricht einem Abstand von +33,33 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 0,08 CAD, wodurch die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der GD50 liegt bei 0,07 CAD, was einer Differenz von +14,29 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Somit lautet der Gesamtbefund "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 100 Punkten, was bedeutet, dass Reklaim überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich damit ein "Schlecht"-Rating für diesen Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zu Reklaim veröffentlicht, insbesondere in den letzten Tagen. Daher wird das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut" bewertet.