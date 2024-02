Rejlers AB Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich positiv eingestellt waren gegenüber Rejlers. Es gab keine negative Diskussion, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Rejlers daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Rejlers derzeit bei 127,45 SEK verzeichnet. Der Aktienkurs selbst lag bei 134,5 SEK, was einem Abstand von +5,53 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 bei 124,56 SEK, was einer Differenz von +7,98 Prozent entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume erhält die Rejlers-Aktie daher insgesamt die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Rejlers ergibt einen Wert von 61,29, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Der RSI25 über einen Zeitraum von 25 Tagen zeigt mit 38,46 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben zu einer mittleren Aktivität geführt, und die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum spürbar. Daher wird für das langfristige Stimmungsbild eine Gesamteinschätzung von "Neutral" abgegeben.