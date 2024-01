Rejlers AB Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Weitere Suchergebnisse zu "ZTO EXPRESS (CAYMAN)":

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt überwiegend positiv über die Aktie von Rejlers diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Rejlers-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl in den letzten 7 Tagen (Wert: 50) als auch in den letzten 25 Handelstagen (Wert: 30,49). Somit erhält die Aktie in Bezug auf den RSI ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Rejlers-Aktie von 125 SEK 6,13 Prozent unter dem GD200 (133,16 SEK) liegt, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50 hingegen weist einen Kurs von 116,78 SEK auf, was zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Rejlers-Aktie als "Neutral" bewertet.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Rejlers eher durchschnittlich bzw. gering waren, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.