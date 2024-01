Rejlers AB Aktie: Kaum zu glauben!

Die technische Analyse der Rejlers-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit "Neutral" ist. Der GD200 verläuft bei 132,57 SEK, während der Aktienkurs bei 126,5 SEK liegt, was einer Abweichung von -4,58 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 118,13 SEK, was einer Abweichung von +7,09 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt. Auch die Diskussionen rund um den Wert waren größtenteils positiv, was zu einer weiteren Bewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Rejlers liegt bei 39,39, was eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 36,84, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Rejlers-Aktie basierend auf den technischen Analysen, der Anleger-Stimmung und dem Sentiment im Internet.