Rejlers AB Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

In den letzten Tagen war die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken größtenteils positiv. Über einen Zeitraum von sechs Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Rejlers unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für die Rejlers-Aktie zeigt aktuell einen Wert von 76,92, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält dieses Signal die Einstufung "Schlecht". Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 36, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Die Einstufung auf dieser Basis lautet daher "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Rejlers-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 133,45 SEK. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 123 SEK, was einem Unterschied von -7,83 Prozent entspricht, und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 116,18 SEK, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+5,87 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität in Bezug auf Rejlers ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Rejlers.