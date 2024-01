Rejlers AB Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die neueste Analyse zeigt, dass die Stimmung und Diskussion um die Rejlers-Aktie in den letzten Wochen relativ stabil geblieben ist. Die Analyse ergab, dass die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet wird. In den sozialen Medien wurde keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb die Diskussionsstärke ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung hingegen ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Bei der technischen Analyse wurden trendfolgende Indikatoren wie der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 132,74 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 125,5 SEK liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 117,84 SEK, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt eine Kennziffer von 47,06 für den RSI7 und 36,84 für den RSI25, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Rejlers-Aktie gemischte Signale aufweist und daher insgesamt als "Neutral" bewertet wird.