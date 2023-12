Reitmans Canada Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die technische Analyse der Reitmans Canada-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,4 CAD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,05 CAD, was einem Unterschied von -10,29 Prozent entspricht, weshalb die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 3,04 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (+0,33 Prozent), und somit eine "Neutral"-Bewertung für Reitmans Canada ergibt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Reitmans Canada-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 22 Prozent erzielt, was 25,86 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -1,42 Prozent, während Reitmans Canada aktuell 23,42 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen ist überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Reitmans Canada diskutiert.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Bewertung in diesem Punkt als "Neutral" ausfällt. Ebenso wurden keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Reitmans Canada daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.