Reitmans Canada Aktie: Der Knall ist da!

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Reitmans Canada festgestellt. Dies basiert auf Auswertungen der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen aufzeigen. Daher wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsstärke konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Reitmans Canada daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich zeigte Reitmans Canada in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,39 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche ist dies eine Underperformance von -32,44 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite mit -31,18 Prozent unter dem Durchschnitt. Somit wird auch in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating vergeben.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Reitmans Canada als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 70,83 und wird als "Schlecht" bewertet, während der RSI25 für 25 Tage bei 60,48 liegt und als "Neutral" eingestuft wird. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Reitmans Canada-Aktie derzeit -5,63 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und -10,66 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage entfernt ist. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.