Reisen Sie über das Labor Day-Wochenende? Das müssen Sie wissen, um Kopfschmerzen zu vermeiden

Das Wochenende des Labor Day ist angebrochen, und es wird erwartet, dass mehr als 12 Millionen Amerikaner während dieses langen Feiertags fliegen werden. Nach Angaben von Hopper werden von Donnerstag, dem 1. September, bis Montag, dem 5. September, durchschnittlich etwa 2,5 Millionen Passagiere pro Tag in den USA fliegen. American Airlines Group Inc (NASDAQ:AAL) schätzt, dass 2,5 Millionen Kunden bis Montag in 26.400… Hier weiterlesen