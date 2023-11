Reintke soll auch Spitzenkandidatin der Europa-Grünen werden

KARLSRUHE (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Willen der Grünen soll Terry Reintke bei der im kommenden Jahr anstehenden Europawahl nicht nur Spitzenkandidatin der Bundespartei, sondern auch der Europäischen Grünen (EGP) werden. Sie wurde am Sonntag beim Grünen-Bundesparteitag in offener Abstimmung als deutsche Bewerberin für die europäische Spitzenkandidatur nominiert. Die Entscheidung über die Personalie soll Anfang Februar auf einem Kongress der Europäischen Grünen in Lyon getroffen werden.

Da Reintke derzeit im Europaparlament Vorsitzende der Fraktion Grüne/EFA ist, werden ihr gute Chancen auf die europäische Spitzenkandidatur zugerechnet. Bereits am Freitag war sie beim Parteitag in Karlsruhe auf Platz 1 der Liste der deutschen Grünen gewählt worden.

Foto: über dts Nachrichtenagentur