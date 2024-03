Reinsurance of America-Anleger wird’s freuen!

Reinsurance Of America wird von uns als unterbewertet im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Versicherung) eingestuft. Dies wird durch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,59 bestätigt, was einem Abstand von 78 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 38,27 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhalten wir daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass Reinsurance Of America auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating erhält. Der gleitende Durchschnitt, ein wichtiger Indikator, zeigt für die Reinsurance Of America-Aktie eine positive Entwicklung. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was jeweils zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Analystenbewertung der letzten zwölf Monate ergibt insgesamt 4 Bewertungen für die Reinsurance Of America-Aktie, davon waren 3 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das Durchschnittskursziel liegt bei 168 USD, was ein Abwärtspotential von -8,78 Prozent bedeutet und zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Reinsurance Of America eine Dividendenrendite von 1,98 % aus, was 2,41 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 4,39 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt erhält Reinsurance Of America auf Grundlage der verschiedenen Analysen ein gemischtes Bewertungsbild, mit "Gut"- und "Schlecht"-Empfehlungen.