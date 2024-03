Reinsurance of America Aktie: Das ist der nächste Hammer!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Reinsurance Of America in den sozialen Medien. Es gab keine signifikante Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Reinsurance Of America wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Reinsurance Of America derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 153,38 USD, was einer Abweichung von +20,35 Prozent vom Kurs der Aktie (184,6 USD) entspricht. Auch basierend auf den vergangenen 50 Tagen ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 171 USD, was einer Abweichung von +7,95 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Reinsurance Of America-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 12, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (28,39) zeigt, dass Reinsurance Of America auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist. Daher ergibt sich eine "Gut"-Bewertung nach RSI.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Reinsurance Of America derzeit 1. Dies führt zu einer negativen Abweichung von -2,39 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Versicherungsbranche. Daher erhält Reinsurance Of America von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.