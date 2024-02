Reinsurance of America Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein prominenter Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während Werte zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gelten. Ein Wert von 50,27 für den RSI der Reinsurance Of America führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 48,36 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Im Branchenvergleich mit Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite der Reinsurance Of America mit 15,82 Prozent mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere Rendite der "Versicherung"-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt 15,74 Prozent, und auch hier liegt Reinsurance Of America mit 0,08 Prozent darüber. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Reinsurance Of America-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Bezüglich der Fundamentaldaten hat Reinsurance Of America ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8, während vergleichbare Unternehmen aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 41 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie damit unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.