Reinsurance of America Aktie: Jetzt aber!

Per 04.07.2023, 17:27 Uhr wird für die Aktie Reinsurance Of America am Heimatmarkt New York der Kurs von 140.08 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Rückversicherung".

Wie Reinsurance Of America derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 7,68 und liegt mit 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung) von 42,39. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Reinsurance Of America auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 2,28 % ist Reinsurance Of America im Vergleich zum Branchendurchschnitt Versicherung (4,27 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,99 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Reinsurance Of America mit einer Rendite von 29,45 Prozent mehr als 21 Prozent darüber. Die "Versicherung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,49 Prozent. Auch hier liegt Reinsurance Of America mit 22,96 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.