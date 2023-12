Reinsurance of America Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die technische Analyse von Reinsurance Of America-Aktien zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 145,29 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 162,15 USD, was einem Unterschied von +11,6 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 157,87 USD, was einer ähnlichen Höhe (+2,71 Prozent) des letzten Schlusskurses entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Reinsurance Of America-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Reinsurance Of America-Aktie liegt bei 62,69, was auf ein neutrales Signal hindeutet. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 47, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält die RSI eine Einstufung als "Neutral".

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Reinsurance Of America bei 9,2, was unter dem Branchendurchschnitt von 38,53 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.