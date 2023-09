Reinhard Ploss wird Beiratsvorsitzender von CustomCells

Finanztrends Video zu DAX



Itzehoe (ots) -Das Batterieunternehmen CustomCells verfolgt konsequent seinen Wachstumskurs: Jetzt konnte mit Dr. Reinhard Ploss ein erfahrener DAX-Vorstand und renommierter Aufsichtsrat für den Beirat gewonnen werden. Ploss wird zudem den Vorsitz des Gremiums übernehmen und CustomCells insbesondere bei der Erschließung internationaler Märkte unterstützen. Mit dieser Ernennung stärkt CustomCells seine Position als Innovationstreiber und unterstreicht seinen Anspruch, ein Global Player im Premium-Batteriesegment zu werden."Reinhard Ploss bringt jahrzehntelange DAX-Konzern-Erfahrung mit. Darüber hinaus gibt es etliche Parallelen aus dem früheren Halbleiter-Geschäft und dem Batterie-Sektor heute. CustomCells ist mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert wie Infineon in der Ära von Reinhard Ploss. Er ist ein großartiger Gewinn für CustomCells. Sein profundes Verständnis für Technologie und Innovation sind von unschätzbarem Wert für uns", sagt Dr. Dirk Abendroth, CEO von CustomCells.Dr. Reinhard Ploss war von 2012 bis 2022 Vorstandsvorsitzender und CTO der Infineon Technologies AG. Bereits seit 2007 war er Mitglied des Vorstands von Infineon und verantwortete den Bereich Operations. Der studierte Verfahrenstechniker und promovierte Ingenieur startete 1986 seine berufliche Laufbahn bei der Siemens AG in der Halbleiter-Sparte.Im Jahr 2018 wurde er Mitglied des Präsidiums der acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften; 2022 war er außerdem Präsident der Akademie und Mitglied des Vorstands. Ploss ist aktuell Vorsitzender des Aufsichtsrats der Knorr-Bremse AG und Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Telekom AG."Für die Elektrifizierung unserer Mobilität sind leistungsstarke, zuverlässige und umweltfreundliche Energiespeicherlösungen essentiell. CustomCells hat sich hier als technologischer Vorreiter erwiesen. Gerne bringe ich daher meine Erfahrungen ein, um die ambitionierten Ziele zu erreichen", so Dr. Reinhard Ploss.Während seiner Zeit als CEO bei Infineon trieb er maßgeblich die Expansion und Diversifizierung des Unternehmens voran und festigte dessen Position in der Hightech-Branche. Diese Expertise soll nun auch CustomCells bei den anstehenden Technologieentscheidungen und der Internationalisierung Richtung USA und Asien voranbringen.CustomCells ist eine Ausgründung der Fraunhofer-Gesellschaft und seit inzwischen zehn Jahren in der Entwicklung und Serienfertigung modernster Lithium-Ionen-Batteriezellen aktiv. Auf dieser bewährten Basis treibt die neue Strategie das internationale Wachstum jetzt konsequent voran.Pressekontakt:Mike EisermannHead of Marketing & PRCustom Cells Itzehoe GmbHFraunhoferstr. 1 b25524 Itzehoe, GermanyPhone: +49 160 4351 596E-Mail: mike.eisermann@customcells.deOriginal-Content von: CUSTOMCELLS®, übermittelt durch news aktuell