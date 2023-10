Reich bis 2035? Das ist eine Top-Aktie meiner Wahl!

Reich werden mit einer Top-Aktie bis zum Jahre 2035? Immerhin: Es gibt gewisse Aspekte, die mir an dieser Denkweise gefallen. Das Jahr 2035 ist noch ca. zwölf Jahre entfernt. Also ausreichend Zeit, um mit einem guten Unternehmen durch Höhen und Tiefen zu gehen.

Eine Top-Aktie sollte außerdem einen größeren Megatrend bedienen und gleichzeitig bereits eine etablierte Wettbewerbsposition haben. Ist das alles vorhanden, so könnte das Ziel durchaus realistisch sein. Ich habe jedenfalls einen interessanten Namen, den ich heute mit dir teilen möchte. Möglicherweise ist das ja auch eine Aktie deiner Wahl. Oder sie wird es bald sein, wer weiß.

Top-Aktie, die dich reich bis 2035 machen könnte?!

Einer meiner Favoriten ist jedenfalls die Aktie von The Trade Desk (WKN: A2ARCV). Sehen wir uns zunächst die operativen Grundlagen an: Das Unternehmen ist im Markt der digitalen Werbung aktiv, genauer gesagt im Segment der programmatischen Werbung. Dahinter verstehen wir, sehr vereinfacht ausgedrückt, dass zwischen dem Sender und Empfänger während des Ladens einer Internetseite ein Abgleich passiert. Durch diesen Abgleich wird eine passgenaue Werbeanzeige geschaltet, die eine höhere Conversion ermöglichen soll.

The Trade Desk adressiert das wiederum an Werbeagenturen und Unternehmen. Gleichzeitig entwickelt das Unternehmen eine Alternative zu den sogenannten Cookies, die bislang für Werbeanzeigen platziert worden sind. Das Format heißt Unified ID 2.0 und soll eine zentrale Anlaufstelle für das Verwalten von Werberechten ermöglichen. Wobei jeder Internetnutzer eine solche Unified ID 2.0 bekäme, die die eigenen Privatsphäre-Einstellungen beinhalten soll. In Europa wird das wiederum unter dem Namen EUID lanciert und ist im Endeffekt das gleiche in Grün. Wobei das „Grün“ die EU-Richtlinien beinhält.

Die Top-Aktie adressiert jedenfalls ein gigantisches Marktpotenzial. Im Jahre 2022 soll der Bereich der programmatischen Werbung bereits ein Marktvolumen von 493 Mrd. US-Dollar gemäß einer Statista-Auswertung überschritten haben. Zum Vergleich: The Trade Desk schneidet sich hieran lediglich einen Quartalsumsatz von 464 Mio. US-Dollar ab. Es besteht daher noch die Perspektive, in diesem Gesamtmarkt langfristig zu wachsen und profitabel zu skalieren.

Das gewisse Etwas

The Trade Desk besitzt als potenzielle Top-Aktie das gewisse Etwas: Einen großen Gesamtmarkt und eine revolutionäre Alternative zu Cookies. Immer mehr Konzerne und Werbetreibende springen bereits auf diesen Zug auf. In den USA zuletzt zum Beispiel Warner Bros. mit den eigenen Streaming-Aktivitäten. Im EU-Markt hingegen Bacardi, Kimberly-Clark, Aller Media, Future, OneFootball, Prisma Media, Tesco und weitere. Mit einer Retention Rate von über 95 % seit etlichen Quartalen sehen wir außerdem: Das Interesse an der Cookie-Alternative und dem Angebot ist gigantisch. The Trade Desk könnte ein neuer Wegbereiter digitaler Werbung sein.

Das Wachstum der Top-Aktie ist solide und beständig. Sogar jetzt in Zeiten sinkender Werbebudgets. Die Umsatzerlöse wuchsen im zweiten Quartal des Jahres 2023 um 23 % auf 464 Mio. US-Dollar. Für das erste Halbjahr steht ein Wachstum von 22 % in den Büchern. Für einen rückläufigen Werbemarkt sind das wirklich solide Werte. Zumal das Nettoergebnis mit 33 Mio. US-Dollar im zweiten Quartal und 0,07 US-Dollar je Aktie erneut in den schwarzen Zahlen gewesen ist.

Die Wachstumsgeschichte soll weitergehen. The Trade Desk prognostiziert für das dritte Quartal 485 Mio. US-Dollar an Umsatzerlösen. Trotz schwierigem Gesamtmarkt könnte das ein Indikator dafür sein, dass mehr und mehr Werbetreibende programmatische Werbung und die Lösungen von The Trade Desk für unverzichtbar halten.

Reich bis 2035? Keine günstige Top-Aktie

Aufgrund der aktuellen Stärke, des großen Gesamtmarktes und des langfristigen Potenzials ist meine heutige Top-Aktie The Trade Desk alles andere als preiswert. Gemessen an einem Börsenwert von ca. 38 Mrd. US-Dollar dürfte das Kurs-Umsatz-Verhältnis für das laufende Geschäftsjahr bei ca. 19 liegen. Zudem ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit einem Wert von deutlich über 200 auch kein Value-Schnapper. Der springende Punkt ist jedoch: Das Marktpotenzial ist wirklich groß.

Zwar kann die Reise volatil sein. Insbesondere, wenn Wachstumsziele verfehlt werden. Trotzdem bin ich überzeugt: Die Aktie von The Trade Desk kann dich bis zum Jahre 2035 durchaus reich machen. Fragt sich nur, ob du auf diesen Ritt aufsatteln möchtest. Ob du die Zeit mitbringen willst und auch die Geduld besitzt, auf eine vermutlich volatile Growth-Aktie langfristig zu setzen.

Der Artikel Reich bis 2035? Das ist eine Top-Aktie meiner Wahl! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Sichere dir deinen Anteil am 1,83 Billionen (!) US-Dollar-Markt: 3 Aktien, um mit der Digitalisierung ein Vermögen zu machen

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten: Obwohl viele Growth-Aktien gecrasht sind, hat das Wachstum bei echten Innovatoren nicht aufgehört. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich seinen Anteil an diesem Markt zu sichern, der für die Wirtschaft einen Benefit von bis zu 1,83 Billionen (!) US-Dollar generieren kann. Aktienwelt360 hat die drei Namen parat, die sich weitsichtige Investoren jetzt günstig ansehen.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von The Trade Desk. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von The Trade Desk. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von The Trade Desk.

Aktienwelt360 2023