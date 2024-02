Regulus Ther.compar Aktie: Ein sicheres Investment?

Regulus Therapeutics schüttet im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Biotechnologiebranche eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,53 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Durchschnitt von 2,53 % ist. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Regulus Therapeutics derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,39 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1,53 USD) um +10,07 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt bei 1,33 USD, was einer Abweichung von +15,04 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Regulus Therapeutics-Aktie beträgt 34 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 39,34 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Regulus Therapeutics basierend auf dem RSI.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Regulus Therapeutics in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer schlechten Stimmung bei den Marktteilnehmern führte. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt jedoch, dass sie ungefähr im normalen Rahmen liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Regulus Therapeutics aufgrund der Dividendenrendite, der technischen Analyse, des Relative Strength Index und des Sentiments mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.