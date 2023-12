Regulus Ther.compar Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Stimmung unter den Anlegern von Regulus Therapeutics ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die ausgewertet wurden, um zusätzliche Informationen zur Bewertung der Aktie zu gewinnen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Regulus Therapeutics im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Branche Biotechnologie eine Rendite von 0 % auf, was 2,5 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Einstufung als "Schlecht" vorgenommen.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Regulus Therapeutics bei 1,35 USD liegt, was +0,75 Prozent Abstand vom GD200 (1,34 USD) bedeutet und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 1,34 USD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Regulus Therapeutics als "Neutral" bewertet, basierend auf der Durchschnittsberechnung aus 50 und 200 Tagen.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Regulus Therapeutics als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 55,17 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.