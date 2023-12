Regulus Ther.compar Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Regulus Therapeutics-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 1,34 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,26 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -5,97 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 1,33 USD, was einer Abweichung von -5,26 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Regulus Therapeutics mit 0 Prozent 2,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent in der Biotechnologie-Branche. Aus diesem Grund wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Regulus Therapeutics liegt bei 45,45, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 55 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einschätzung als "Neutral" in dieser Kategorie.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Regulus Therapeutics eingestellt sind. Es gab in den Diskussionen hauptsächlich positive Themen, jedoch keine negativen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Regulus Therapeutics eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird die Aktie daher positiv bewertet.