Regulus Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Aktie von Regulus wird derzeit mit einer neutralen Bewertung für die Dividendenrendite eingestuft. Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und beträgt bei Regulus 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Auch die Stimmung rund um die Aktie von Regulus wird positiv eingeschätzt. Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Regulus aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

In fundamentalen Aspekten wird die Aktie von Regulus derzeit als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt aktuell bei 33,45 und damit 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für die Branche Metalle und Bergbau. Aus fundamentaler Sicht erhält Regulus daher eine "Gut"-Bewertung.

Zur Beurteilung des aktuellen Zustands der Aktie wird auch der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Dabei wird sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 40,32 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung der Regulus-Aktie hindeutet. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 39,66, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Insgesamt erhält die Aktie von Regulus daher eine neutrale Bewertung in verschiedenen Aspekten unserer Analyse.