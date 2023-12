Regulus Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Regulus derzeit 0,92 CAD beträgt, was einem Abstand von +22,67 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch auch eine Einstufung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +13,58 Prozent liegt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume charttechnisch insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Vergleich mit anderen Aktienkursen in der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Regulus in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,21 Prozent erzielt. Dies stellt eine Outperformance von +19,79 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um -10,58 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Regulus mit 19,79 Prozent über dem Durchschnitt von -10,58 Prozent im letzten Jahr. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen zu Regulus veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen gab es jedoch keine starken Diskussionen über positive oder negative Themen rund um die Aktie. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Regulus im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,67 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,67 %. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine positive Einschätzung der Aktie von Regulus, sowohl aus technischer Sicht als auch im Branchenvergleich und im Anleger-Sentiment. Allerdings sollte die niedrigere Dividendenrendite im Auge behalten werden.

Regulus kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Regulus jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Regulus-Analyse.

