Regis Resources Aktie: Immer langsam!

Die Regis-Aktie zeigt gemischt Signale in verschiedenen Analysebereichen. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 1,84 AUD, während der aktuelle Kurs bei 1,845 AUD liegt, was einer Distanz von +0,27 Prozent zum GD200 entspricht und zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1,97 AUD, was zu einem Abstand von -6,35 Prozent und einer Bewertung "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz sind keine wesentlichen Veränderungen in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen festzustellen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auch gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI beträgt 70,83 Punkte, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder Überkauftheit noch -verkauftheit, was zu einer Bewertung "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt.

Insgesamt zeigt die Regis-Aktie also gemischte Signale in verschiedenen Analysebereichen, was auf eine uneinheitliche Markteinschätzung hinweist.