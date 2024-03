Regis Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

In den letzten Wochen wurde bei Regis eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies wurde auf negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien zurückgeführt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führte. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen nahm jedoch ab, was ebenfalls mit "Schlecht" bewertet wurde. Insgesamt erhielt Regis daher eine negative Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 5,85 Euro, was 88 Prozent niedriger ist als der Durchschnitt in der Branche. Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft und mit "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Regis beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher erhielt das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) ergab, dass die Regis-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führte. Jedoch ergab die Analyse der RSIs zu Regis insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.