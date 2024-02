Regions-Anleger wird’s freuen!

Die Regions-Aktie hat in den letzten Handelstagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 17,82 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 18,48 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von +3,7 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 18,64 USD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht mit einem Abstand von -0,86 Prozent ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 8,09 und liegt damit um 51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 16 (Branche: Handelsbanken). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Aus dieser Perspektive erhält die Regions-Aktie daher eine Bewertung "Gut".

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für die Regions-Aktie abgegeben haben, bewerten diese insgesamt als "Gut", da es 6 Kaufempfehlungen, 1 Halten-Empfehlung und keine Verkaufsempfehlungen gibt. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Regions-Aktie liegt bei 23,07 USD, was einer potenziellen Kurssteigerung von 24,85 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung "Gut" für die Analystenempfehlung und insgesamt zu einer Einstufung als "Gut".

Bezüglich des Sentiments und des Buzz um die Aktie wurde eine mittlere Aktivität bei der Anzahl der Beiträge festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Bewertung "Gut" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild der Aktie führt. Insgesamt erhält die Regions-Aktie daher die Note "Gut" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes.