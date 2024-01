Regions Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Regions Financial":

Die Dividende von Regions beträgt derzeit 5, was einer negativen Differenz von -132,84 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" entspricht. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Regions eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Regions. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Frequenz der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Regions deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysten haben in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 8 Bewertungen für Regions abgegeben. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", mit 6 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von 23,81 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 22,87 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Regions für diesen Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Regions liegt derzeit bei 7, was 49 Prozent niedriger ist als der Durchschnitt in der Branche "Handelsbanken". Auf dieser Grundlage wird der Titel als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.