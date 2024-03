Regional Express Holdings Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die technische Analyse von Regional Express zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,96 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,82 AUD liegt, was einer Abweichung von -14,58 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,87 AUD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -5,75 Prozent führt. Insgesamt erhält Regional Express somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Regional Express durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in letzter Zeit kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Regional Express daher als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Regional Express eher neutral diskutiert, wobei an einem Tag das Stimmungsbarometer auf rot zeigte. Größtenteils waren die Anleger an insgesamt sieben Tagen neutral eingestellt, und in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei Regional Express bei 47,83, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 60,53 und stellt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung dar. Damit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf technischer Basis.