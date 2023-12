Regional Express Holdings Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Regional Express ergibt sich ein RSI von 81,82, was als "Schlecht" bewertet wird. Über einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beläuft sich der RSI auf 60, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien beeinflussen. In Bezug auf Regional Express wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem langfristigen Gesamtbild von "Neutral" führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Regional Express diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich für Regional Express eine Abweichung von -29,91 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit -9,77 Prozent eine Abweichung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.