Regional Express Holdings Aktie: Pleite oder Chance?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Regional Express in den sozialen Medien. Es gab weder eine übermäßig positive noch eine übermäßig negative Verschiebung in den Diskussionen. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält. In Bezug auf Regional Express wurde in letzter Zeit unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Regional Express derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,08 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,86 AUD liegt, was einer Abweichung von -20,37 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,84 AUD, was einer Abweichung von +2,38 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Regional Express derzeit mit einem Wert von 28 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 47, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" betrachtet. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Gut".

Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien ergibt, dass die überwiegend privaten Nutzer in den letzten zwei Wochen Regional Express als neutral bewertet haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung.