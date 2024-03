Regina Miracle Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die technische Analyse der Regina Miracle-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse in den letzten 200 Handelstagen bei 2,39 HKD lag. Der letzte Schlusskurs von 2,01 HKD bedeutet einen Unterschied von -15,9 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 2,04 HKD, was einem Unterschied von -1,47 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt wird die einfache Charttechnik ebenfalls mit einer "Neutral"-Bewertung bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Regina Miracle-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,67 Prozent erzielt, was 35,63 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 4,72 Prozent, und Regina Miracle liegt 42,39 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Regina Miracle-Aktie liegt bei 35, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis beträgt 37,84 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Regina Miracle.

Während der letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Regina Miracle in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Regina Miracle wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.