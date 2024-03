Regina Miracle Aktie: Füße still halten!

Regina Miracle: Aktienanalyse zeigt unterdurchschnittliche Dividendenrendite und Performance

Die Aktienanalyse von Regina Miracle zeigt, dass die Dividendenrendite mit 2,48 Prozent 3,76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6 Prozent auf. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Regina Miracle liegt bei 33,33, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Situation an. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Regina Miracle in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -37,67 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -41,22 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die im Durchschnitt um 3,55 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -2,8 Prozent hatte, liegt Regina Miracle mit einer Unterperformance von 34,88 Prozent deutlich hinter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Regina Miracle mit 14,75 deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 30,84. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Perspektive.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse von Regina Miracle eine unterdurchschnittliche Dividendenrendite und Performance im Vergleich zur Branche und zum Sektor.