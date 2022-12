Regierungschefs der EU gipfeln erstmals mit Asean-Partnern

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Zum 45-jährigen Bestehen der diplomatischen Beziehungen zwischen der EU und dem Verband südostasiatischer Nationen treffen sich an diesem Mittwoch die Staats- und Regierungschefs zu einem Jubiläumsgipfel in Brüssel. Das Treffen ist nach Angaben der EU das allererste in diesem großen Format. Bislang wurde in der Regel auf Ministerebene getagt.

Die EU strebt an, bei dem Treffen ein gemeinsames Bekenntnis zu einer regelbasierten internationalen Ordnung und der Achtung des Völkerrechts abzugeben. Konkret soll dazu unter anderem die gemeinsame Verurteilung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zählen. Auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit soll Thema sein.

Zu dem Verband südostasiatischer Nationen (Asean) gehören derzeit Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, die Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam. Die Führung Myanmars ist nach dem Militärputsch im Jahr 2021 allerdings nicht eingeladen. Für Deutschland wird Bundeskanzler Olaf Scholz zu dem Treffen erwartet. Er will am Donnerstag dann auch am Dezembergipfel der Europäischen Union teilnehmen./aha/DP/jha