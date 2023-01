Die Regierung von Sharjah ehrt Partner für ihre Unterstützung der GITEX Global 2022 mit einer NFT-Plakette mit SBT-Technologie und ist damit weltweit die erste Regierung, die eine solche Auszeichnung vergeben hat.

Sharjah, Vae (ots/PRNewswire) -- Sharjah führt als erstes Land der Welt NFTs mit SBT-Technologie ein und setzt damit Maßstäbe für die digitale Transformation.Das Hohe Komitee der Regierung des Emirats Sharjah hat Teilnehmer, unterstützende Einrichtungen, Abteilungen und Medien für ihren Beitrag zur erfolgreichen Teilnahme Sharjahs an der GITEX Global 2022 geehrt.Scheich Saud bin Sultan Al Qasimi, Vorsitzender des Hohen Komitees für die Regierung von Sharjah bei der GITEX Technology Week 2022 und Direktor des Sharjah Digital Office, schenkte den unterstützenden Einrichtungen nicht-fungible Token (NFT) in Form von digitalen Trophäen unter Verwendung von Soulbound Tokens (SBT), die physische Anerkennungsplaketten ersetzen und eine Weltneuheit für das Emirat darstellen. Die Trophäen werden in einem digitalen Ledger gespeichert, dessen Identität über das Blockchain-System überprüft werden kann.SBTs sind digitale Identitätsmarker, die Eigenschaften, Merkmale und Errungenschaften einer Person oder eines Unternehmens kennzeichnen. SBTs werden von „Souls" ausgegeben, die Blockchain-Konten oder -Wallets darstellen und können nicht übertragen oder verkauft werden.Sheikh Saud bin Sultan Al Qasimi erklärte: „Basierend auf der Vision Seiner Hoheit Scheich Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Mitglied des Obersten Rates und Herrscher von Sharjah, konzentrieren sich unsere Bemühungen weiterhin auf die Entwicklung eines nachhaltigen Wachstums in allen Sektoren. Im Einklang mit der technologischen Entwicklung, die wir erleben, haben wir die traditionellen Anerkennungsplaketten durch nachhaltige digitale Vermögenswerte ersetzt, um unsere Partner zu ehren und sind damit weltweit die ersten, die eine solche Auszeichnung vergeben."Scheich Saud kommentierte die Teilnahme der Regierung von Sharjah an der GITEX Technology Week 2022 wie folgt: „Wir haben hochrangige Beamte aus den VAE und aus der ganzen Welt empfangen und 12 Workshops organisiert, um die Einführung der neuesten Technologien und unser Engagement für die Digitalisierung und globale technologische Trends zu diskutieren."reem@tpra.meMedienkontakt:Reem Masswadehreem@tpra.me+971 (05)0 583 9330Video – https://mma.prnewswire.com/media/1990743/Sharjah_Government_GITEX_Global_2022.mp4Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1990745/Sharjah_Government_GITEX_Global_2022.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-regierung-von-sharjah-ehrt-partner-fur-ihre-unterstutzung-der-gitex-global-2022-mit-einer-nft-plakette-mit-sbt-technologie-und-ist-damit-weltweit-die-erste-regierung-die-eine-solche-auszeichnung-vergeben-hat-301732334.htmlOriginal-Content von: Sharjah Digital Office, übermittelt durch news aktuell