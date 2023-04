Regierung verspricht drei Milliarden Euro für Quantentechnologie

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung will dafür sorgen, dass auch Deutschland bis 2026 über einen leistungsfähigen universellen Quantencomputer verfügt. So solle das Land "auf Augenhöhe mit der internationalen Entwicklung" in den USA und China kommen. Darauf zielt das neue "Handlungskonzept Quantentechnologien" der Bundesregierung, über das das "Handelsblatt" berichtet.

Insgesamt sollen nach der neuen Strategie bis 2026 drei Milliarden Euro in die Förderung von Quantencomputern und deren Anwendung fließen. 2,2 Milliarden Euro davon entfallen auf verschiedene Bundesministerien, der Großteil mit 1,37 Milliarden auf das Forschungsministerium. Dazu kommen rund 800 Millionen Euro in den Budgets der staatlich finanzierten großen Forschungsinstitute. Das Kabinett soll das Konzept Ende April auf den Weg bringen. Quantentechnologie sei "entscheidend für die technologische Souveränität Deutschlands", sagte Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) dem "Handelsblatt".

