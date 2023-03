Die Regierung der Präfektur Chiba empfiehlt einzigartige Orte zum Betrachten der Kirschblüte rund um den internationalen Flughafen Narita

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



Chiba, Japan, 29. März 2023 (ots/PRNewswire) -Für Touristen, die Japan besuchen, während die Kirschblüten in Blüte sind, bietet die Präfektur Chiba verschiedene Möglichkeiten, um „hanami" oder Kirschblüten zu genießen. Der internationale Flughafen Narita in Chiba ist für Besucher aus dem Ausland ein idealer Ausgangspunkt, um die Umgebung zu erkunden. Die Kirschblüten, auf Japanisch „sakura" genannt, blühen in Chiba von Ende März bis Anfang April etwa 1-2 Wochen lang. Es gibt drei einzigartige Sakura-Spots, die ausländischen Touristen die Möglichkeit bieten, sich auf ein Kirschblütenabenteuer einzulassen.Fotos und Links zu jedem Ort finden Sie auf: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202303224149-O1-9BnGA0x9.pdf (https://kyodonewsprwire.jp/attach/202303224149-O1-9BnGA0x9.pdf)Sakura-no-Yama ParkKirschblüten sehen unter blauem Himmel wunderschön aus. Im Sakura-no-Yama Park können Besucher die startenden und landenden Flugzeuge des internationalen Flughafens Narita aus nächster Nähe betrachten. Es ist ein wirklich beeindruckender Anblick, den man am besten unter den Bäumen mit seinen Lieblingssnacks und -getränken genießt. Der Sora-no-Eki Sakura-kan-Shop (Souvenir-Shop) im Park verkauft Souvenirs und lokale Produkte.Mobara ParkWenn Sie auf der Suche nach Kirschblüten über das urbane Tokio hinausgehen möchten, sollten Sie den Mobara-Park aufsuchen. Der Park mit seinen 2.850 Kirschbäumen steht auf der von der Japan Cherry Blossom Association herausgegebenen Liste der 100 besten Kirschblütenorte Japans. Die rote „Benten Bridge" über den Teich in der Mitte des Parks, umgeben von rosafarbenen und weißen Kirschblüten, bietet ein tolles Fotomotiv, und die Besucher können im Park picknicken und spazieren gehen.Kominato-BahnEine Fahrt mit der Kominato-Bahn ist wie eine Reise durch einen ländlichen Traum. Diese lokale, dieselbetriebene Linie verbindet die Stadt Ichihara mit der Stadt Otaki und bietet entlang der Strecke beeindruckende Ausblicke. Im Frühling kann man entlang der Bahnlinie die „Nanohana"-Blüten (Raps) und die Kirschblüten bewundern. Der Bahnhof Itabu ist ein beliebtes Ausflugsziel, weil hier viele Kirschbäume fotografiert werden. Es wird empfohlen, am JR-Bahnhof Goi zu beginnen, dem ersten Halt der Kominato-Linie, um eine gemütliche Fahrt durch den malerischen Frühling von Chiba zu unternehmen.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-regierung-der-prafektur-chiba-empfiehlt-einzigartige-orte-zum-betrachten-der-kirschblute-rund-um-den-internationalen-flughafen-narita-301784397.htmlPressekontakt:Chie Ishii,Abteilung für internationale Angelegenheiten,Chiba Prefectural Government,Tel.: + 81-43-223 44-2265,E-Mail: kokusaig2@mz.pref.chiba.lg.jpOriginal-Content von: Chiba Prefectural Government, übermittelt durch news aktuell