Regi U S Aktie: Das wird teuer!

Die Regi Us-Aktie wird derzeit von technischen Analyseindikatoren bewertet, um festzustellen, ob sie sich in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,01 USD, was einen deutlichen Abwärtstrend von 51 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,0049 USD bedeutet. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,01 USD unter dem Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Regi Us-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Regi Us ergibt einen Wert von 100 für den RSI7 und den RSI25, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung für beide Zeiträume hinweist. Somit erhält die Aktie auch auf der Ebene des Relative Strength Indikators ein Gesamtranking von "Schlecht".

Die Analyse der Stimmung rund um die Aktie von Regi Us ergibt eine neutrale Bewertung. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung weisen auf eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung hin. Daher wird die Aktie auf dieser Basis mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Auch die Betrachtung der sozialen Medien zeigt eine neutrale Stimmungslage und neutrale Kommentare rund um die Aktie von Regi Us in den vergangenen Tagen. Somit ergibt sich auch hier eine Einstufung als "Neutral".

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Regi Us-Aktie sowohl auf Basis der technischen Analyseindikatoren als auch hinsichtlich des Relative Strength Index und der Stimmung der Anleger als "Neutral" eingestuft werden muss.