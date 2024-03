Regi U S Aktie: Aus und vorbei!

Die Stimmung bei Regi Us ist laut einer Analyse von Social Media Diskussionen überwiegend positiv. In den letzten Tagen wurde hauptsächlich über positive Themen diskutiert, ohne negative Beiträge. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Regi Us daher eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls stabil, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wurde verwendet, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt einen ähnlichen Wert und erhält daher ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Regi Us bei 0,01 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt deutlich unter dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis schlechte Gesamtbewertung für Regi Us basierend auf den verschiedenen Analysen.