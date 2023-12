Regenxbio Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Der Aktienkurs von Regenxbio hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,68 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflege-Sektor 30,37 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Biotechnologiebranche beträgt 22,67 Prozent, und Regenxbio liegt momentan 37,35 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 4 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 34,2 USD, was eine mögliche Steigerung um 81,24 Prozent vom letzten Schlusskurs (18,87 USD) bedeutet. Auf Basis der Analystenmeinungen erhält die Regenxbio-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25 liegt bei 55,08, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Regenxbio in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.