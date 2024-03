Regenxbio Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

In den letzten zwei Wochen wurde Regenxbio von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ermöglicht die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt also insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche erzielte Regenxbio in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,04 Prozent. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus dieser Branche um -3,82 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +3,78 Prozent für Regenxbio bedeutet. Im "Gesundheitspflege"-Sektor hatte der Wert eine mittlere Rendite von -0,72 Prozent im letzten Jahr, was einer Überperformance von 0,68 Prozent entspricht. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Langfristig gesehen wird die Regenxbio-Aktie laut der Meinung von Analysten die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen 4 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Bewertungen vor. Kurzfristig ergibt sich das Bild, dass innerhalb eines Monats 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vorliegen. Somit wird die Aktie zuletzt mit einem "Gut" bewertet. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 35,4 USD angesiedelt. Dies würde eine Performance von 55,6 Prozent bedeuten, da derzeit 22,75 USD für die Aktie bezahlt werden. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Gut". Insgesamt vergibt die Redaktion das Rating "Gut" für die gesamte Analysteneinschätzung.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell liegt der RSI-Wert für Regenxbio bei 37,6, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Neutral". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 30 für die Aktie, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung als "Neutral".